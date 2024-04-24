Bahçeli 23 Nisan Resepsiyonu'nda neden yoktu?

MHP lideri Bahçeli’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104. yıldönümü nedeniyle düzenlenen özel oturuma katılmaması dikkat çekti.

TBMM'de dün akşam düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel resepsiyonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yokluğu dikkat çekmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM Parti’nin yönetiminde bulunan Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerinde yaşanan “İstiklal Marşı” ve “Türk bayrağı” krizi ile “CHP’den bu krizler karşısında herhangi bir açıklamanın gelmemesinin olduğu” hem de tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili yargı kararının uzun süre genel kurulda okutulmaması nedeniyle “TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a tepki olduğu” ileri sürüldü.

Cumhuriyet