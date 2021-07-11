Bahçeli susuyor ama... AK Parti ile MHP arasında ''çözüm süreci'' krizi böyle ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Diyarbakır'daki ''çözüm süreci'' açıklamalarına MHP lideri Bahçeli'nin sessizliği sürse de Cumhur İttifakı'ndaki "çözüm süreci" krizini Bahçeli'nin basın danışmanının sözleriyle ortaya çıktı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl sonra gittiği Diyarbakır’da 'Biji Serok Erdoğan' sloganları ile karşılandı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Çözüm Süreci’ni biz başlattık ama sonlandıran biz olamadık. Çünkü Çözüm Süreci’ni bunların (HDP'liler) kötü niyeti, art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı" demişti.

Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrasında tavrı merak edilen iktidar ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli tüm sessizliğini korurken, MHP kanadından ilk sert tepki Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek'ten geldi.

"Eski HDP Çukurca İlçe Başkanı Garibe Çetin Kuzey Irak'ta yapılan operasyon ile imha edildi" haberini sosyal medya hesabından paylaşan Çiçek, "En iyi 'çözüm süreci' devlete- millete silah doğrultan teröristi leş haline getirmektir" diye yazdı.