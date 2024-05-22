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Bahçeli'den dikkat çeken ''genel seçim'' talimatı

Bahçeli'den dikkat çeken ''genel seçim'' talimatı
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MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin genel seçim çalışmalarına başlama talimatı verdiğini söyledi.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Mucur, "Seçim bir yarıştır, savaş değildir. 31 Mart akşamı itibariyle yarış sona erdi. 1 Nisan sabahı herkes birbirini tebrik etti. Samsun’da yaşıyoruz ve ortak paydamız Samsun’dur. Cumhur İttifakı olarak Samsun genelinde başarılı iller arasındayız. Genel Merkezimizin açıkladığı rakamlarla 16,82 oranını yakaladık. Samsun’da 357 meclis üyesinden 59’unu aldık, bu da yüzde 17’ye tekabül ediyor. Salıpazarı ilçemizde de meclis çoğunluğu bizde. Büyükşehir Belediyesi’nde ise 10 meclis üyesi 2 belediye başkanımız ile 12 temsilcimiz bulunuyor, AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı’nı temsil ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın çalışmalarına destek veriyoruz. 31 Mart seçimlerinde 17 ilçe ve Büyükşehir’de Cumhur İttifakı ile girdik. Asarcık, Alaçam ve Salıpazarı ilçeleri MHP’ye verildi. Bu ilçelerden iki tanesinde seçimi kazandık. Salıpazarı’nda ise genel oylamada birinci parti olmamıza rağmen 76 oy farkla başkanlığı kaybettik” diye konuştu.

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin "Önce devletim, sonra milletim" sözünü hatırlatan Burhan Mucur, "AK Parti’ye teşkilatlar olarak büyük destekler veriyoruz. 17 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz 14. Büyük Kurultay’da Genel Başkanımızın Samsun’a verdiği önemi bir kez daha gördük. Kurultayda Samsun’dan 3 kişinin MYK ve MDK’da yer alması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" şeklinde konuştu.

"HAZİRAN'DAN İTİBAREN SAHALARA İNECEĞİZ"

Burhan Mucur, "Genel Başkanımızın talimatı ile Haziran’dan itibaren sahalara ineceğiz. Yerel seçim bitti, genel seçim hazırlıklarına başladık. Hedefimiz, Samsun’da Milliyetçi Hareket Partisi’ni birinci parti yapmaktır. Cumhur İttifakı’nı Samsun’da birinci parti yaptık" ifadelerini kullandı.

Toplantıya; MDK Üyesi Ceyhun Çatalsakal, KAÇEP’ten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevgi Çatalsakal, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aykut Çepni, Medya Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Canan Şener ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Rıza Öztel de katıldı.

İHA

Etiketler MHP Devlet Bahçeli genel seçim
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