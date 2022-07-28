Bahçeli'den Dohuk saldırısı için ilk açıklama

Irak'ın Dohuk bölgesinde 8 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamada bulunan MHP lideri Bahçeli, ''Saldırıyı Türkiye'ye ihale etmeye çalışanlar suçludur'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli Tahran'daki üçlü zirveden bir gün sonra Irak’ın Dohuk Vilayeti’nin Zaho İlçesi’nde 8 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya değindi.

"Zaho’da masumların canına kast eden saldırı bir terör eylemidir" diyen Bahçeli, "Sivil insanların kanını döküp hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ni suçlama yarışına girenler Türkiye’miz üzerinde hesap yapan, bölücülüğe refakat eden, teröre gelecek bağlayan, dahası her alanda önümüzü kesmek için pusu kuran alçalmış ve alçaklaşmış çevrelerdir" dedi.

Bahçeli, "Kanlı eylemin sorumluluğunu Türkiye’ye ihale etme yanlışına düşenler bizatihi suçludur" diye konuştu.

Irak hükümetinin de katliamın faillerini Türkiye ile eşgüdüm halinde ortaya çıkarması grektiğini belirten MHP lideri, "Türkiye’yi töhmet altında bırakmaya hiç kimsenin, hiçbir ülkenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

"IRAK'IN SARSAK YÖNETİMİ"

Bahçeli şöyle devam etti: Irak’ın sarsak yönetimi şayet Zaho ve Musul’daki terör saldırılarının sorumlularını bulamayacaksa, buna da yanaşmayacaksa; Türkiye bu hain ve haşaratları araya araya tespit edip cezalandırmaya muktedirdir.

"KILIÇDAROĞLU ZAHO SALDIRISININ ETKİ AJANI"

MHP Genel Başkanı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri de oldu. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’ın ve Sorosçu Kavala’nın serbest kalmasını en büyük arzusu olarak açıklaması Zaho kumpasının Türkiye’deki etki ajanlarının kimler olduğunu netleştirmiştir" dedi.

CENTCOM'A TAZİYE TEPKİSİ

Yazılı açıklamasında Bahçeli, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) öldürülen kadın teröristlerle ilgili taziye mesajı yayınlamasına da tepki gösterdi.

ABD'nin bir kez daha terörizmle aynı kareye girdiğini belirten Bahçeli, "Bu durum kabul edilemez bir işbirlikçilik ve iradesizlik örneğidir" dedi.

Bahçeli, şunları kaydetti: Bu ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin şehitlerimizle ilgili taziye mesajı paylaşması da hiçbir şeyi değiştirmeye, suçu örtmeye yetmeyecektir."