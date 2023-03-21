Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Abbasi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani'nin resmi ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi'yi bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Abbasi'nin tören mangasını selamlaması ve şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan görüşme gerçekleştirdi. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları ile yüzlerce yıllık tarihi geçmişe vurgu yapıldı.