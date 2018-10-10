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  4. 10 Ekim 2018 09:55

Bakan Çavuşoğlu Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11-12 Ekim'de gerçekleştireceği Irak ziyaretinde Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak

Bakan Çavuşoğlu Irak'a gidecek
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edileceği, Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bu bağlamda Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

AA

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