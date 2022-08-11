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  4. Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapılacak

Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapılacak

Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" temalı XIII. Büyükelçiler Konferansı Kapanış töreninde açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" temalı XIII. Büyükelçiler Konferansı Kapanış töreninde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. Onlar da Ağustos ayını teklif ettiler, 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir.

Harekat ile ilgili başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Suriye ile şu anda direkt bir temas söz konusu değil. İstihbaratlar arası görüşmeler yeniden başladı."

Etiketler çavuşoğlu toplantı
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