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Bakan Çavuşoğlu, Malezya’da

Bakan Çavuşoğlu, Malezya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’daki temaslarının ardından Malezya’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de katıldığı 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nın ardından Malezya'ya geldi. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kamboçya’nın ardından temaslarda bulunmak üzere ASEAN bölgesindeki en büyük ticari ortağımız Malezya'dayız” dedi.

Etiketler malezya bakan çavuşoğlu
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