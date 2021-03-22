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Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 23-24 Mart 2021 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda 2021 NATO Liderler Zirvesinin hazırlıkları, İttifak'ın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınması ve NATO'nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi öngörülmektedir. Sayın bakanımız toplantı vesilesiyle, bazı mevdikaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecektir" dedi.

Etiketler NATO toplantı bakan çavuşoğlu
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