Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vekili Vladimir Norov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğindeki Özbekistan hükümetinin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancımızın tam olduğunu vurgulamıştır" ifadelerine yer verildi.