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Bakan Çavuşoğlu’ndan ''4’lü zirve'' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu’ndan ''4’lü zirve'' açıklaması
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir canlı yayında geçtiğimiz hafta Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin katıldığı dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde Moskova’da gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşmesi planlanan toplantıya ilişkin ise Bakan Çavuşoğlu, toplantı tarihine ilişkin Mayıs ayını işaret etti.

Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte 4’lü düzeyde bir toplantı planlanıyor. Dışişleri bakanları düzeyinde. Mayıs ayı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz, Ruslardan aldığımız ön bilgiye göre. Moskova’da olacak, Rusya'nın ev sahipliğinde olacak daha önceki toplantıda olduğu gibi.” dedi.

Geçtiğimiz hafta Rusya’nın başkenti Moskova’da 4 ülkenin dışişleri bakan yardımcıları bir araya geldi. 

Söz konusu görüşmeye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar katıldı.

Etiketler Bakan Çavuşoğlu 4 lü zirve açıklama
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