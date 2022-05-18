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Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net İsveç ve Finlandiya mesajı

Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net İsveç ve Finlandiya mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Türkiye NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik meşru güvenlik endişeleri olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN DE GÜVENLİK ENDİŞELERİ GİDERİLMELİ"
Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" ifadelerini kullandı. (AA/İHA)

Etiketler çavuşoğlu nato abd
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