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Bakan Fidan Mısır'a gidiyor

Bakan Fidan Mısır'a gidiyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısır'a giderek mevkidaşı Sameh Shoukry ile görüşme gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fidan'ın Mısır ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

AA

Etiketler dışişleri bakanı hakan fidan mısır
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