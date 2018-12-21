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  4. 21 Aralık 2018 20:36

Bakan kritik toplantının tarihini açıkladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'deki kritik toplantının tarihini açıkladı.

Bakan kritik toplantının tarihini açıkladı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Washington'da 8 Ocak'ta toplantı olacak, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ele alınacak. Fırat'ın doğusuna operasyonu biraz erteleyebiliriz fakat bu bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Silahların hepsinin geri alınması mümkün değil. Beklentimizi muhataplarımıza ilettik." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Biraz erteleyebiliriz fakat bu bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez." dedi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Malta'nın başkenti Valletta'da TRT Haber'e katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. 

Fırat'ın doğusuna operasyonun ertelenmesi kararına ilişkin Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonun ertelenmesi de mantıklıdır. Şimdi orada bulunan bir ülkenin çekileceğim demesinden sonra elbette bu çekiliş süreci ve diğer birçok konular var. Bu süreçte bir dost ateşinin olmaması için, bir kargaşanın olmaması için de biz tabii ki bu süreyi bu şekilde, Cumhurbaşkanı'mızın da (Erdoğan) talimatıyla biraz erteleyebiliriz ama bu bizim kararlılığımızdan ve YPG'ye karşı ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmesin, kimse de rehavete girmesin. Biz bu konuda kararlıyız."

Çavuşoğlu, çekilme sürecinde koordinasyon içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.Çavuşoğlu, 'Washington'da 8 Ocak'ta toplantı olacak, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ele alınacak

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