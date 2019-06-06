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  4. 06 Haziran 2019 17:31

Bakan Soylu: ''İmamoğlu valiye 'İt' dedi''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Havalimanı'nda VIP salonuna alınmamasıyla ilgili, "Bir problem yok. Valiye 'it' dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu: ''İmamoğlu valiye 'İt' dedi''
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Esenler'de Trabzon Dernekleri ile bayramlaşma programına katılan İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li İmamoğlu'nun Ordu'da VİP salonuna alınmamasına ilişin açıklamalarda bulundu. 

İmamoğlu'nun VIP salonunu kullanma hakkının bulunmadığını söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"Trabzon'da kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. 'Ben buradan çıkmak istiyorum' demiş çıkarmışlar. Sonra Ordu'da kullanmak istemiş. Aramışlar milletvekilini demişler ki özel uçakla gidiyor 14 kişi, bunların hiçbirinin kendisinin dahi kullanma hakkı yok. Öbür taraftan alalım hem geçecek zaten. Bir problem yok. Valiye ‘it’ dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin."
 

Ekrem İmamoğlu'na büyük ayıp!Ekrem İmamoğlu'na büyük ayıp!

 

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