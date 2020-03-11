Bakan Soylu'dan gizemli polis kabini için aylar sonra açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li Mahmut Tanal’ın gündeme getirdiği Tuzla’da tel örgülü arazinin yanı başındaki esrarengiz polis kabiniyle ilgili aylar sonra açıklama yaptı.

İstanbul Tuzla’da Tepeören mevkiinde tel örgüyle çevrilmiş boş arazinin yanı başına Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis koruma noktası kabininin konulması kafaları karıştırmıştı.

Fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Emniyet ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne çağrı yaparak, “Tuzla Tepeören mevkiinde boş arazide polis koruma noktası kabininin ne işi var?” diye sormuştu.

CHP’li Tanal’ın konuyu gündeme getirmesinin ardından polis kabinini tel örgülü arazinin yanı başına yerleştiren kişi ya da kişiler, etrafını çatı sacı ve ilave konteynırlarla kapattıkları kabini gizlemeye çalışmışlardı. Tanal, kabine ait son görüntüleri de paylaşmıştı.

SOYLU 6 AY SONRA CEVAP VERDİ: LİBYA KONSOLOSLUĞU BİNASININ…

Konunun takipçisi olan CHP’li vekil Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü 1 Nolu koruma noktası kabininin kim ya da kimler tarafından Tuzla’da tel örgüyle çevrili arazinin yanı başına konulduğunu sormuştu.

Yaklaşık 6 ay sonra CHP’li Tanal’ın soru önergesine cevap veren Bakan Süleyman Soylu, “Soru önergesinde bahsi geçen kulübe; Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren Libya Konsolosluğu binasının 2018 yılında tadilat yaptırıldığı tarihte geçici Polis Noktası olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş, iş bitimi kulübe üzerinde bulunan yazılar görevli memurlarca sökülmüştür” dedi.

SOYLU “YAZILAR SÖKÜLDÜ” DİYOR AMA…

Bakan Soylu’nun verdiği cevabı değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Soylu’nun açıklamasının kafalardaki soru işaretlerini gidermediğini söyledi. Soylunun “İş bitimi kulübe üzerinde bulunan yazılar görevli memurlarca sökülmüştür” açıklamasının aksine, paylaştığı fotoğraflardan boş araziye taşınan kabinin üzerindeki “Polis” ve “Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü 1 Nolu koruma noktası” yazılarının olduğu gibi durduğunun görüldüğünü belirten Tanal, “Sorularıma eksiksiz cevap verilsin. Tekrarlıyorum: Polis koruma noktası kabininin yanı başına konulduğu tel örgüyle çevrili arazi Hazine’ye, kamuya mı aittir? Şayet kamu arazisi ise kim ya da kimler tarafından hangi amaçla tel örgüyle çevrilmiştir? Bu araziyi özel şahıs ya da şahıslar mı kullanmaktadır? Polis koruma noktası kabinini Tuzla Tepeören Köyü Bostandere Mevkii’ndeki tel örgüyle çevrilen arazinin dibine yerleştiren şahıslar, birilerine gözdağı verme, korkutma, caydırma amacı mı güdüyor? Sayın Süleyman Soylu çıkıp o kulübenin kim tarafından Tuzla’daki araziye ne maksatla taşındığını açıklasın” ifadelerini kullandı.

