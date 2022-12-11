Bakan Varank rest çekti, CHP'li özel bombayı patlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir akrabasının Emlak Konut’tan ihale aldığına dair iddialar için "iftira" derken CHP’li Özgür Özel, "Belki günün stresinden kaçırdınız, bahsedilen o ihale iptal edildi bugün” diyerek Bakan'a yanıt verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 bütçeleri görüşülürken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kuzeninin Emlak Konut’tan ihale aldığına yönelik iddialara “Benimle ilgili herhangi bir yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Ben bugüne kadar hiç haram yemedim aileme de haram yedirmedim” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yeğeniniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı kendi kardeşine inanılmaz bir ihale vermiş. Siz ‘Bu doğru olmamıştır, etik olmamıştır. Soyadı Varank olmasına rağmen reddediyorum’ demek yerine ‘soyadımız Varank diye taksi şoförlüğü mü yapalım’ diye pişkinliğe vardırıyorsunuz işi” tepkisini gösterdi.

“ABLA KARDEŞ MİLYARLARCA İHALEYİ ÇATIR ÇATIR ALIYOR”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Bakınız, bu cevval iş adamı, ablasına bağlı olan Emlak Konut’un ihalelerine giriyor. Abla-kardeş dayanışmasıyla milyarlarca ihaleyi çatır çatır alıyorlar, çatır çatır. Sayın Bakan, Varank ailesi olarak dezenfektancı bakanla mı yarışıyorsunuz, söyleyin” dedi.

VARANK: BUGÜNE KADAR HİÇ HARAM YEMEDİM

Bakan Varank ise “Benimle ilgili herhangi bir kanunsuzluk usulsüzlük, yolsuzluk, peşkeş, herhangi bir kayırma varsa benim bu konulara herhangi bir dahlim varsa bunu ispat etmeyen suç duyurusunda bulunmayan alçaktır namerttir” dedi.

Bakan Varank, “Burada ‘Varank’lar’ diyerek biz komün hayatı yaşamıyoruz. Ben Mustafa Varank olarak bu kürsüdeyim, 17 yıldır siyasetin içerisindeyim. Benimle ilgili herhangi bir yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Ben bugüne kadar hiç haram yemedim aileme de haram yedirmedim” diye konuştu.

ÖZEL: PİŞKİNLİĞE VARDIRIYORSUNUZ İŞİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Varank’ın ardından söz alarak, bahsedilen ihalenin iptal edildiğini hatırlattı. Özel, “Yeğeniniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı kendi kardeşine inanılmaz bir ihale vermiş. Siz ‘Bu doğru olmamıştır, etik olmamıştır. Soyadı Varank olmasına rağmen reddediyorum’ demek yerine ‘soyadımız Varank diye taksi şoförlüğü mü yapalım’ diye pişkinliğe vardırıyorsunuz işi. Belki günün stresinden kaçırdınız, bahsedilen o ihale iptal edildi bugün” diye tepki gösterdi.

ANKA