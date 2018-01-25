Başbakan öldürülen terörist sayısını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'nde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasıdan öne çıkanlar şöyle:

"Zeytin Dalı operasyonunun 6'ıncı günü. Operasyon başlarsa ekonomi krize girecek falan gibi kara propagandalar yaptılar. Milletime açık bir şey söylüyorum. 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyoruz. Terörle mücadeleyi bugün yapmıyoruz. 80'li yıllardan bu yana hem yurtiçi hem yurtdışında gerçekleştiriyoruz. Bizim ekonomimiz bundan etkilenmez. Hayatın normal akışı devam eder. İş yapmak isteyen iş yatırım yapmak isteyen yatırım yapar.

Dün Kilis'te akşam namazında operasyondaki askerlerimize duasını yaparken bu alçaklar roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Dünyaya şunu anlatıyoruz; camide toplanıp dua eden insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar! Yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın, onunla karşılaşın.

"ABD'NİN DESTEĞİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ"

Nerede savunmasız bir insan varsa ona kast ederler. Durup dururken bu operasyonu başlatmadık. Güneyda oluşan şer kuşağını yok etmek için bu operasyonu yapıyoruz. Halkı ve meşru bir operasyondur. Dünya da Türkiye'nin meşru müdaafa hakkını teslim etmektedir. Üzücü olan müttefik dediğimiz bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyette. ABD gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iş tutması bölgede planladığı çalışmaları terör örgütüyle yapması küçük düşürücü bir iştir.

"FIRAT'IN İSTER DOĞUSU İSTER BATISI"

Bizim bakımımızdan da böyle bir ülkenin NATO'da birlikte olduğumuz bir ülkenin NATO sınırlarını korumak gerekirken NATO sınırlarını hedef alan silahlı oluşumlara destek vermesi akla ziyan bir iştir. Biz hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. İster Fırat'ın doğusu ister batısı olsun. Bölgenin yeni kaoslara yeni sorunlara itilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Bugün 6'ncı gündeyiz. Oradaki kardeşlerimizi canından bezdiren terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir.

"AVRUPA'NIN DA GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYORUZ"

Bu operasyon aynı zamanda DEAŞ'ın Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçişini engelleyen bir operasyondur. AB sınırları Türkiye'den başlar. Türkiye sağlam durmazsa terör Avrupa'ya yayılır. Sadece bölgenin değil Avrupa'nın da güvenliğini sağlıyoruz.

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