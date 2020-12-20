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  4. 20 Aralık 2020 22:22

Baş’tan ''İngiltere’den uçuşları iptal edin'' çağrısı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Ülkemize İngiltere’den uçak seferlerini iptal edin. Tedbirleri artırın!” çağrısı yaparak Ölen insanlarımızı umursayın!”dedi.

Baş’tan ''İngiltere’den uçuşları iptal edin'' çağrısı
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BTP Lideri Hüseyin Baş halkımızın sağlığının her şeyden önemli olduğuna vurgu yaparak, tedbirleri acilen arttırın” dedi.

Daha önce tam kapanmanın formülünü ortaya koyan BTP Lideri Hüseyin Baş, ”Türkiye’nin tam kapanmayı sağlayacak imkânları var ama kaynaklar doğru kullanılmıyor. Tam kapanmanın formülü bizdedir” uyarısında bulunmuştu.

BTP Lideri Hüseyin Baş bugün yaptığı uyarı ve çağrıda şunlara yer verdi,”Coronavirüs İngiltere’de mutasyona uğramış bulaşıcılığı %70 artmış. Avrupa’da birçok ülke İngiltere’den uçuşları iptal etmiş ve yarın İngiltere’den Türkiye’ye 8 uçak seferi var;
Lütfen uçuşları iptal edin!
Tedbirleri artırın!
Ölen insanlarımızı umursayın!”dedi.

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