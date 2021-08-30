Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum: ''Bu bir itiraftır''

"Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur, hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" diyen Erdoğan Bayraktar için CHP'den "bu bir itiraftır" yanıyı geldi.

AK Parti hükümetinin 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bu kez de açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Bayraktar, parti içerisinde yağcılık devrinin bittiğini ve şebeklik devrinin başladığını ifade etti.

Daha öncelerde “Açıkgözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler ,çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi…" açıklamasıyla gündeme gelen Bayraktar, bu kez "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” dedi. Bayraktar devamında, “Bizi 17-25 Aralık operasyonu içinde bulunduk, oradaki operasyonda bize de dosya yaptılar, benim dosyam var. Suçlu olanın cezasını çekmesi lazım, ama şu anda geldiğimiz noktada Allah beni kayırdı ve kurtardı. Şu anda çok iyiyim, atmaca gibiyim” diye konuştu.

Gazeteci Altan Sancar’a konuşan Bayraktar, ayrıca AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırgın olduğunu da ifade etti. AK Parti'li eski bakan, "Ben görüştüm, bir buçuk senedir görüşmüyorum. Baktım, artık görüşmenin bir faydası yok. Yoksa oradan beni attıktan sonra ilişkimi koparmadım. Benim yine liderimdir. Ama beni çağırmasını da istemem, görev de istemem" sözlerini kullandı.

CHP'DEN İLK YORUM: BU BİR İTİRAFTIR

Bayraktar'ın açıklamalarının yankısı sürerken; CHP'den bu sözlere ilk yorum geldi. Cumhuriyet'e konuşan CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, "Bu bir itiraftır" dedi.

"BÜYÜK BİR SKANDALDI, ÖYLE DE KALACAK"

Bayraktar için, "Konuşmaların ve tapelerin doğru olduğunu söyleyerek para alanların ve para bulunduranların açıkça suçlu olduğunu söylemekte" diyen Başarır, "Rüşvet suçunu ortaya çıkaranların suçlu olması; evinden para çıkanların, 'sıfırla oğlum' diyenlerin suçluluğunu örtmez" diye konuştu.

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beraberindeki isimlerin ceza almadıkları gibi o kirli paraların o isimlere iade edilmesi büyük bir skandaldı öylede kalacak."