BBP Genel Başkanı belli oldu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin olağan kurultayında kullanılan oyların 771’ini alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

BBP 12'nci Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurultay öncesi bir grup partili, delegelerin bulunduğu alana girmek istedi. Bunun üzerine görevliler ve iki grup arasında arbede yaşandı. Ardından salona giren çevik kuvvet ekipleri, delegelerin bulunduğu alana girmek isteyen grubu dışarı çıkardı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan kurultayda divan kurulu oylanarak saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra BBP Lideri Mustafa Destici, salondakilere hitap etti. Destici, Filistin'de savaşın devam ettiğini hatırlatarak, "Her Müslüman gibi, her insan gibi yaşananları üzüntüyle takip ediyoruz. Osmanlı'nın, Türklerin bölgeden, bütün olarak Ortadoğu'dan, hatta Kuzey Afrika'dan çekilmek zorunda kaldığı günden beri o topraklarda acı, kan ve gözyaşı hiç dinmedi. Osmanlı'nın, Türklerin bölgeden çekilmek zorunda kalmasından sonra yaşananlara sağduyuyla baktığımızda hep aynı nedenlere, aynı faillere, aynı sonuçlara ulaşıyoruz" dedi.

'İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜM DIŞINDA ÇIKIŞ YOLU GÖRÜNMÜYOR'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Destici, "Anlaşmazlık konusu ne olursa olsun, geçmişte ne yaşanmış olursa olsun sivillere yönelen saldırılar cinayettir. Kudüs, tüm semavi dinler için kutsal sayılan bir bölgedir. Tarihte yaşanan sayısız olumsuz örneğe rağmen insanlığın geçmişte yaşananlardan çıkarması gereken dersler, bilimin ve teknolojinin bugün geldiği düzey; Kudüs'ün tüm inanç grupları için bir sevgi ve barış merkezi haline getirilmesi olmalıdır. Yok bunu sağlamayacaklar mı, yok buna İsrail izin vermeyecek mi, yok buna Amerika müsaade etmeyecek mi; o zaman yeni bir Selahaddin Eyyubi gelir Kudüs'ü fetheder ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştirir. Bunu yapacak da Türkiye'dir, Türk milletidir. Filistin'de, Ortadoğu'da; dünyada savaşın, sömürünün, savaş ve sömürü nedeniyle ölümlerin, acıların yaşandığı her yerde, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlar, yaşananlarla ilgili sorumluluk sahibidir. Maalesef dünyada sömürünün nedenleri uluslararası kuruluşları da aynı amaçlarla kullanmaya, yönetmeye devam ediyorlar. Bölgede bugün için iki devletli bir çözüm dışında çıkış yolu görünmüyor. Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ve tanınması, tesis edilmesi gereken barışın ilk adımı olmalıdır. Yaşasın bağımsız Filistin, kahrolsun katil İsrail" diye konuştu.

'BU SOYKIRIMI DURDURUN'

Destici, Türkiye'nin Ortadoğu'da yayılma ihtimali olan savaşa karşı yeni bir göç akınına maruz kalmamak için sınırlarını ve tedbirlerini güçlendirmesi gerektiğini ifade ederek, "Yine yaşanan savaşın neden olabileceği ekonomik sıkıntılara karşı Türkiye gereken tedbirleri almalıdır. Yine Türkiye, bölgeye yapılacak insani yardımlara öncülük etmelidir. Bizim tarafımız açık ve nettir. Biz masum Filistin halkının, Gazzeli, kardeşlerimizin yanındayız. Biz İslam'ın ve Müslüman'ın yanındayız. Biz zalimin karşısında, mazlumun yanındayız. Çocuk, yaşlı, kadın, suçlu-masum ayrımı gözetmeden Gazze'ye bomba yağdıran, binlerce çocuğu, kadını acımasızca katleden siyonist, terörist İsrail'in karşısındayız. Bütün dünyaya sesleniyoruz; bu soykırımı durdurun. Arap Birliği'ne ve İslam dünyasına sesleniyoruz; bugün yaşananlara seyirci kalırsanız yarın aynı akıbet sizi de bulacaktır. ABD'ye de sesleniyoruz; İsrail'e verdiği kayıtsız şartsız destek yapılan soykırımın tarafı olmaktır. Siyonist Biden'ın tüm Amerika'yı ve Amerikan halkını yarınlarda soykırımcı olarak itham ettirecek kararlarına müsaade edilmemelidir. Gazze'deki hastanenin İsrail savaş uçakları tarafından bombalanmasının üzüntüsünü, öfkesini ve şaşkınlığını yaşamaya devam ediyoruz. Her geçen gün, her hadisede nasıl bu ölçüde kötü olunabileceğiyle ilgili hepimizi dehşete düşüren yeni örneklerle karşılaşıyoruz. Hangi biçimde ifade edilirse edilsin bugün gerçekleştirilen cinayetlerin, insanlık suçu dışında herhangi bir kalıba sığdırılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

'YENİ ANAYASA ÇAĞRISINI DESTEKLİYORUZ'

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin de, "Yeni anayasa, devletimizin kurumsal kimliğini güçlendirmeli, haklar ve özgürlüklerle birlikte kurallar ve prensipleri esas almalı. Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği, Türk milleti ve Türkçemiz yeni anayasada kararlılıkla korunmalı, sert bir kuvvetler ayrılığı sistemini esas alan bütünlüklü bir anayasamız olmalı. Yeni anayasa konusunda bugüne kadar tüm adımları destekleyen ve bu hususta en samimi tavrı ve çalışmayı ortaya koyan Büyük Birlik Partisi olarak, cumhurbaşkanımızın yeni, sivil, demokrat anayasa çağrısını destekliyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak, yine elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KURULTAYA MESAJ GÖNDERDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurultaya bir mesaj gönderdi. Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olmasını dileyerek, şu ifadelere yer verdi: "Sizlerin şahsında Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş tüm kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Bu vesileyle Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, dava ve aksiyon adamı, milli ve manevi değerlerin yiğit savunucusu Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Büyük Birlik Partisi'nin 'söz konusun vatansa gerisi teferruattır' anlayışıyla Türkiye'nin ekonomik ve siyasi açıdan gelişmesin ve kalkınmasına yaptığı katkıları her zaman takdirle karşılıyoruz. Özellikle ülkemizin en kritik seçimlerinden biri olan 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Büyük Birlik Partili kardeşlerimizin sergilediği dik duruşu hiçbir zaman unutmayacağız. Her 2 seçimde de şahsımıza verdikleri destek için tüm Büyük Birlik Partili vatandaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamlardan Karabağ'ın 30 yıllık işgalinin ardından özgürlüğe kavuşmasına, terörle mücadeleden dış politikada hamlelerimize kadar Türkiye'nin bekasını, Türk-İslam coğrafyasının huzur ve esenliğini ilgilendiren tüm meselelerde Büyük Birlik Partisi'nin desteğini almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Daima hakkın, adaletin, milli ve manevi değerlerin yanında saf tutan BBP camiasının dirayetli liderliğiniz altında sergilediği bu yerli ve milli duruş hiç şüphesiz Türk siyasetine de örnek olmaktadır. Cumhuriyetimizin 2'nci asrına ilk adımları attığımız bugünlerde istikrar ve güven içerisinde yeni bir çağı selamlayacağımıza, Türkiye Yüzyılını inşallah hep birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz."

DESTİCİ YENİDEN SEÇİLDİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin olağan kurultayında kullanılan oyların 771’ini alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

DHA