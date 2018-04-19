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  4. 19 Nisan 2018 18:31

BBP lideri Destici'den Abdullah Gül açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini söyledi.

BBP lideri Destici'den Abdullah Gül açıklaması
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını desteklediklerini söyledi.

Destici Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olma ihtimaline ilişkin olarak "Kamuoyundaki gelişmelere bakarak bende oluşan intiba sayın Abdullah Gül'ün aday olmayacağıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim güvenliğinde sorun görmediğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde ikinci tura kalmadan seçileceğini iddia etti. Destici İyi Parti'nin seçime giremeyeceği yönündeki tartışmaya ilişkin olarak, "YSK'dan objektif karar çıkar" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Destici'nin gündeme ilişkin olarak yaptığı açıklamalar şöyle:

"ADAYIMIZ ERDOĞAN"

Türkiye artık seçim tartışmalarını bir kenara bırakmak zorundaydı. 16 Nisan'da yapılan referandumla birlikte Türkiye zaten yeni bir sistemle yönetilmeye başlandı. Zaten anayasa değişikliği teklifinde de erken seçime açık kapı bırakılıyordu. Biz de hep eski sistemin değişmesi gerektiğini, bu sistemden kurtulması gerektiğini söylüyorduk. Bu sistem değişikliği noktasında da biz evet oyu kullandık. 16 Nisan'da tavrımızı ve tarafımızı çok net bir şekilde belirleyerek sahada çok aktif rol üstlendik. Bu yüzden adayımız Erdoğan. Ondan sonraki süreçte uyum yasaları süreci vardı. Bunun içinde ne vardı? Yerel seçimlerle ilgili, seçim güvenliği ile ilgili düzenlemeler ve ittifak konusu vardı. Seçim güvenliği ile ilgili ana muhalefet partisi birtakım görüşler dile getirdi ama biz bunu temelsiz buluyoruz. Bize göre Türkiye'nin seçim güvenliği diye bir sorunu yok. Yani PKK gelecek, sandıkta istediği gibi oy kullanacak ve seçimi sabote edecek öyle mi? Bize göre yapılanlar, tamamen bu sandıkları korumaya yönelik.

ABDULLAH GÜL ADAY OLUR MU?

Seçimlerin ilk turda biteceğine inanıyorum, yüzde 55, hatta yüzde 60 oy alır ittifak. Olmamış bir şey üzerine yorum yapmak istememem ama tahminlerimizi ortaya koyuyoruz. Benim kendi açıklamalarından gördüğüm Kılıçdaroğlu aday da olabilir, olmayabilir. Sayın Abdullah Gül'le bir görüşmem olmadı ama Saadet Partisi'nden veya bağımsız bir şekilde aday olma ihtimaliniz zayıf görüyorum.

"OBJEKTİF KARAR ÇIKAR"

Daha önceden seçimlere partilerin katılma durumuna Yargıtay karar verirdi. Seçimler gelince YSK Yargıtay'dan bilgileri istiyordu. Fakat Ocak 2018'de YSK, farklı bir yorum yaptı. Dedi ki, evet Yargıtay'dan bilgi alacağım ama kararı kendim veririm dedi. Ve ona göre bir sonuç açıkladı. Daha önce şu bilgiyle veriyordu; bir partinin seçilme yeterliliği Türkiye'nin yarısında teşkilatlanmayı sağlamış olmaktı. Her bir ilin ilçe sayısının en az üçte birinde kurulup kongre yapmaktı. Burada kuruluş yeterli görülürken daha sonra kongre zorunluluğu arandı. Şimdi yetki YSK'da. Ben hem Yargıtay'ın hem de YSK'nın bu çalışmaları objektif bir şekilde yürüttüğüne inanıyorum. Oradan çıkacak karar da objektif olacaktır. Şimdi İyi Parti'nin ne zaman kurulduğunu, kongrelerini tamamladı mı ben bilmiyorum. Ama siyasi partiler demokrasilerin vazgeçilmezleridir. Bu YSK'nın kendi önündeki siyasi partiler yasasına göre vereceği kararlardan biridir.

bbp , mustafa destici , abdullah gül
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