Berat Albayrak için bir dikkat çeken iddia daha
Milli Görüş’ün yayın organı TV5 kanalında Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Milli Görüş'ün televizyon kanalı TV5'te yayınlanan Ekonomi ve Ötesi programında konuşan ekonomist İbrahim Kahveci, Berat Albayrak için yeni kabinede yeni bir bakanlık düşünüldüğünü dile getirdi.
Kahveci yaptığı açıklamada, “Berat Albayrak'ın ağırlığı piyasaya çöküyor. Sayın Albayrak'a muhtemelen bir yer bakılıyor. En ideal gözüken yer Enerji Bakanlığı” ifadelerini kullandı.
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