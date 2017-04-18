Binali Yıldırım, Erdoğan'ın AK Parti'ye katılacağı tarihi açıkladı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım da şu sıralar partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi.

AK Parti grup toplantısında referandum sonuçlarını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Rekor evet veren Bayburt da rekor hayır oyu veren Tunceli de kazançlı çıkmıştır" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Demokrasimiz 16 Nisan halk oylamasında bir kere daha bütün dünyaya olgunluk sınavını göstermiştir. 81 ilimizde insanlarımız barış içerisinde yüzde 85'i aşan yüksek bir katılımla sandıklara giderek oylarını kullanmışlardır.

Bu halk oylamasıyla siyasi tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. Bu yeni sayfanın ülkemize çok güzel bir gelecek vaadettiğine inanıyorum. Sandıktan çıkan bu sonuçla Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur.

Bu sonuç yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kazanan sadece evet kampanyasına destek verenler değil, tercihi hayır olanlar da 16 Nisan'da kazanan olmuştur. Çünkü Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır. Demokrasimiz güçlenerek bu halk oylamasından çıkmıştır. Bu sonuçtan rekor evet veren Bayburt da rekor hayır oyu veren Tunceli de kazançlı çıkmıştır.

Biz siyasetçiler olarak yeni şeyler söylemeliyiz. Şaibe söylentileri yayarak halk oylamasına gölge düşürmeye çalışmak boştur. Anamuhalefet partisi başta olmak üzere sonuçlara her kesimin saygı duyması gerekmektedir. Oy oranlarından yola çıkarak milletin sözünün üzerine söz söylemek yanlıştır.

İki aylık sürede 54 il ziyareti gerçekleştirdik. Toplamda yaptığımız miting sayısı 71 oldu. Bir yandan halk oylaması için çalışırken diğer yandan memleket işlerini aksatmadık.

Halk oylamasında partimiz öncülük görevini yerine getirdi. Bizimle aynı amaç uğruna çalışan partler oldu. Başta MHP Genel Başkanı ve kadrolarına, BBP ve HÜDA-PAR genel başkanları ve kadrolarına teşekkür ediyorum.

Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmak abesle iştigaldir. Bu bir parti seçimi değil, milletin geleceğinin seçimidir. Millet sistem değişikliğine evet demiş, olay bitmiştir. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen desteği teröre karşı mücadelede birlik ve beraberliğimize yönelik destek olarak görüyorum.

Teşekkürün en büyüğü ise kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Buradan kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin önünü açacak tarihi değişimi savundu. O milletimize inandı, güvendi. Kendilerine şahsım ve partim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bazı hususlar hemen yürürlüğe girecek. Diğerleri de 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimle yürürlüğe girecek. Resmi sonuçlar açıklanınca kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz."

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