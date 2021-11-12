BTP’den Erdoğan’a ''Dolar 10 lira olsa kim şaşırır ?'' videosu

Bağımsız Türkiye Partisi, 10 TL'ye dayanan dolar kuru için "Dolar 10 lira olsa kim şaşırır" videosu yayınladı BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş yaptığı açıklamada "Dolar 10 TL. Peki niye? Biri öyle olsun istedi diye… Peki ne yapmak lazım? Bunu istemeyen birilerine kulak vermek lazım" dedi.

Dolar’ın Türk Lirası karşısında 10 liraya dayanması üzerine Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan dikkat çekici bir değerlendirme geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Baş doların neden 10 lira olduğu sorusunu sordu ve “Biri öyle olsun istedi diye… Peki ne yapmak lazım? Bunu istemeyen birilerine kulak vermek lazım…!” ifadelerini kullandı.

Sorunun ancak Mili Ekonomi Modeli’nin hayata geçirilmesi ile çözülebileceğini belirten Hüseyin Baş videolu mesajında ise doların 10 liraya geliş sürecini anlattı.

Erdoğan’a “Bu kardeşinize verin yetkiyi” hatırlatması

“Dolar 10 lira olursa kim şaşırır?” sorusu ile başlayan videoda önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık sisteminin ilk seçimi olan 24 Haziran 2018 seçimlerinden 1 hafta önce söylediği, “24'ünde siz bu kardeşinize yetki verin ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır" göreceksiniz” sözleri veriliyor ve sonrasında doların nasıl bir tırmanış içine girdiği grafikle gösteriliyor.

Videoda dolar grafiği 8 lira 71 kuruşu gördüğü 3 Haziran 2021’de sona ererken bu tarihten yaklaşık 3 ay önce BTP lideri Hüseyin Baş’ın yaptığı açıklamalara yer veriliyor. BTP Genel Başkanı Baş Mart ayında yaptığı açıklamada, “ Dolar bugün 10 lira olsa kim şaşırır?” sorusunu soruyor.

Çözüm Bağımsız Türkiye Partisi

BTP liderinin bu sorusunun ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye demokrasi ve ekonomide gerçekleştirdiği atılımlarla geçmişten beri dünyayı hep şaşırtmış bir ülkedir. Önümüzdeki dönemde de herkesi bir kez daha şaşırtmakta kararlıyız." sözleri ironik bir yaklaşımla veriliyor.

Video çözümün Bağımsız Türkiye Partisi olduğu vurgusu ile sona eriyor.