Bu belgeleri paylaşıp ''Erdoğan bu yüzden aday olamaz'' dedi

Bir dönem Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a en yakın isimlerin başında gelen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez Twitter üzerinden paylaştığı belgelerle "İşte Erdoğan bu yüzden yeniden aday olamaz" dedi.

Türkiye 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 14 Mayıs tarihine geri sayıma başlamışken, siyaset kulislerinden sokağa kadar herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağını tartışıyor.

Muhalefet Anayasa'nın 101'inci maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasına engel olduğunu savunurken, AK Parti ve MHP bunun tam aksini söylüyor.

Bu tartışmalar tüm hızıyla sürerken İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma eklediği belgelerle "Anayasa'ya göre Erdoğan aday olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde yer alan biyografisinde 2 defa seçildiğinin yazıldığına dikkat çeken Çömez, Erdoğan’ın Anayasa’ya göre aday olmayacağını vurguladı.

İşte Turan Çömez’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

Cumhurbaşkanlığı’nın sitesinde,https://t.co/spdtRL7tXw

Erdoğan’ın;

1️⃣İLK KEZ,

2️⃣Ve YENİDEN cumhurbaşkanı seçildiği açıkça yazılı.

👉YSK’nın mazbataları değiştirildi ancak bu unutulmuş.

👉Anayasa’ya göre “Erdoğan aday olamaz.” pic.twitter.com/xAV1D7Wmqg — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) January 27, 2023

İşte Turan Çömez’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım: