Bu da AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı anketi sonucu

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 58 gün kalan 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'nin ve yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranlarını açıkladı.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlere ilişkin güncel anket verilerini katıldığı bir televizyon programında açıkladı.

2018 yılındaki seçimleri hatırlatan Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

"OY ORANI YÜZDE 41 OLARAK AÇIKLANDI"

Yavuz, son anket sonuçlarını değerlendirerek "AR-GE Başkanımız Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını yüzde 41 olarak açıkladı. Ama ben şu iddiada bulundum; Seçim sathı mailine girildiğinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza olan eğilimin daha da arttığını her dönem görüyoruz. Kararsızların kararsızlıkları gittikçe, sayın Cumhurbaşkanımız biraz daha sahaya çıktıkça bunun artış trendi içine girdiğini hep gördük." diye konuştu.

"SAHANIN DA BİR DİLİ VAR"

Yavuz, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oy oranına ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün yüzde 53 gibi görülen oy oranının aşağı düşmeden daha üstüne koyarak yukarılara çıkacağını öngörüyorum. Sahanın da bir dili var. Ben de 2002 yılından beri AK Parti içinde siyaset yapmaya çalışıyorum. Benin öngörüm bir önceki seçimlerde aldığımız oy oranının altına düşmeyeceğimizdir."