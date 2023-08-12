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Bu da TBMM'nin en çalışkan vekilleri anketi

Bu da TBMM'nin en çalışkan vekilleri anketi
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ORC Araştırma, seçimlerin üzerinden geçen 3 ayın ardından TBMM'nin en çalışkan vekillerini araştırdığı anketinin sonuçlarını açıkladı.

ORC Araştırma, 5-11 Ağustos tarihleri arasında "TBMM'nin en çalışkan vekilleri" anketi yaptı. Ankete 17 bin 600 seçmen katılırken, her partiden 3 milletvekili listede yerini aldı.

Partilere göre en çalışan bulunan milletvekilleri şöyle oldu:

AK Parti:
Hüseyin Yayman-Hatay
Seda Sarıbaş-Aydın
Osman Gökçek-Ankara

CHP
Mustafa Sarıgül-Erzincan
Orhan Sarıbal-Bursa
Ali Mahir Başarır-Mersin

İYİ PARTİ
Kürşad Zorlu-Ankara
Turhan Çömez-Balıkesir
Rıdvan Uz-Çanakkale

MHP
Sermet Atay-Gaziantep
Ahmet Erbaş-Kütahya
Halil Öztürk-Kırıkkale

ORC Araştırma, seçimlerin üzerinden geçen 3 ayın ardından TBMM'nin en çalışkan vekillerini araştırdığı anketinin sonuçlarını açıkladı.

 

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