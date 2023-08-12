Bu da TBMM'nin en çalışkan vekilleri anketi

ORC Araştırma, seçimlerin üzerinden geçen 3 ayın ardından TBMM'nin en çalışkan vekillerini araştırdığı anketinin sonuçlarını açıkladı.

ORC Araştırma, 5-11 Ağustos tarihleri arasında "TBMM'nin en çalışkan vekilleri" anketi yaptı. Ankete 17 bin 600 seçmen katılırken, her partiden 3 milletvekili listede yerini aldı.

Partilere göre en çalışan bulunan milletvekilleri şöyle oldu:

AK Parti:

Hüseyin Yayman-Hatay

Seda Sarıbaş-Aydın

Osman Gökçek-Ankara



CHP

Mustafa Sarıgül-Erzincan

Orhan Sarıbal-Bursa

Ali Mahir Başarır-Mersin

İYİ PARTİ

Kürşad Zorlu-Ankara

Turhan Çömez-Balıkesir

Rıdvan Uz-Çanakkale

MHP

Sermet Atay-Gaziantep

Ahmet Erbaş-Kütahya

Halil Öztürk-Kırıkkale