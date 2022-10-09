Bülent Arınç, Bakan Nebati'yi canlı yayında böyle ''ti''ye aldı

AK Parti'nin kurucularından ve bugüne kadar yaptığı her açıklamayla AK Parti'de deprem etkisi yaratan AK Parti'nin "Bülent ağabeyi" Bülent Arınç'ın, bu sefer katıldığı bir televizyon programında Bakan Nureddin Nebati'yi "ti"ye aldı.

Tv5 Haber Müdürü Mustafa Deniz, ile TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü" çağrısını değerlendirdi. Deniz'in konu ile ilgili yorumlarını anlamlandıramayan Arınç, "Senin sorularını dinlerken aklıma Nebati Bey geliyor. Bunun epistemolojik açıdan anlamı nedir diye düşünüyorum” dedi.

Tv5 Haber Müdürü Mustafa Deniz, 22. Dönem TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başörtüsü” çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendisinin de 28 Şubat mağduru olduğunu ve kız kardeşinin başörtülü olması nedeniyle okula gidemediğini söyleyen Deniz, konuşmasına şöyle devam etti: “AK Parti döneminde müfredat değişikliği ile, İmam hatipte okuyan kız öğrencilerinin başının açılması istendi. Geçmişte tabii ki bazı yanlış uygulamalar hatalar var. Birinci sorum günümüzde yanlış bir hata, adım yok mu? Diğer sorum ise dünyevi hayatımızı uygulamalarla uhreviyata ne kadar şekillendirebiliyoruz bu politikalarla”

Bülent Arıç, Mustafa Deniz’in kendisine yönelik sorularına gülerek, “Senin sorularını dinlerken Nebati Bey aklıma geliyor. Yani öyle bir yorum yaptın ki Bunun epistemolojik açıdan anlamı nedir diye düşünüyorum” dedi.

Arınç’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Ti’ye aldığı bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

BAKAN NEBATİ NE SÖYLEMİŞTİ ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir ekonomi konuşmasında, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” ifadelerini kullanmıştı. Nebati’nin bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.