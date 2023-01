Bülent Arınç'tan İmamoğlu kararı için olay sözler: ''Yapmayın diye yalvardım''

AK Partili Bülent Arınç katıldığı canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararı ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili, "Kimin önüne farklı şekillerde geçerseniz o adamı büyütürsünüz. Bunu yapmayın diye yalvardım." ifadelerini kullandı.

22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç Habertürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkumiyeti ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

Bülent Arınç'ın açıklamalarından satır başları:

22 yıldan bu yana başat rol sayın Cumhurbaşkanımızın. Seçmen kesiminde 'Güvendiğimiz insan, bununla yola devam edebiliriz' beklentisi vardı.

Şu anda büyük ölçüde bu beklentiler karşılanıyor. Dışarıdan para bulunuyor. Ama şu anda tam yeterli mi derseniz? Hayır, başka şeyler yapmanız lazım. 5 ayda bu konuda topluma güven verilebilirse bu seçim kazanılacak, bundan eminim. Ben bunu söylemeye çalıştım.

Bu trend böyle devam ederse elbette ilk turda kazanacaktır. Benimle yapılan mülakatta ikisini de ele aldım. Bilhassa sayın Cumhurbaşkanının bu seçimi kazanabileceği konusunda toplumda beklenti oluştu.

Muhalefetin kendi içerisindeki tutarsız hali adaylık noktasından başlayarak, sayın Davutoğlu'nun '6 tane parti başkanı onay vermezse Cumhurbaşkanı herhangi bir şey yapamayacak. Eğer partilerden bir tanesi ayrılırsa kriz çıkacak.' sözleri, esasen tedirgin olan seçmen tarafında, bu tarafa doğru, 'daha yeni başlamadan birbirine düştüler' şeklinde olumsuz anlamda bir beklenti ortaya çıktı.

Bunun da sayın Cumhurbaşkanımıza yönelme konusunda, ortadaki gri alanın sayın Cumhurbaşkanı ve partisine doğru döndüğünü tespit edebiliyorum.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Rahmetli Sinan Ateş'i tanımam. Vefatıyla beraber içimiz yandı. Bu tür olaylarda bizim herhangi bir şey söylememiz doğrudan, bir tarafta yer aldığımızı söylememiz, birileri tarafından istismar edilebiliyor.

Bir müslüman olarak arkasından 'Fatiha'ları, 'Yasin'leri okuduğumu söyledim. Bu konuda yorum yapmak istemedim. Tam da olayın üzerine gidilirken 'Sen ne karışıyorsun?' deyip hazırda bekleyen insanlar var. Bunlar küfür ve hakaret timleridir. Nerede olduklarını herkes bilir.

Orada bir Erbakan hocamızın örneğini verdim. Böyle hususlarda derdi ki, mesela bu kardeşimizin vefatında diyelim, hakikaten bu alçakça cinayet, ama burada savcılık soruşturma açtı. Benim için teminat şudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarından aldığım bilgiye göre bu hadiseden fevkalade üzülmüş, 'Bunu araştırıp bulacaksınız, bana sonucunu getireceksiniz' demiş.

Diğer tarafa baktığınızda aynı camia içinde farklı isimler farklı şeyler ortaya koyuyorlar. Bunların bir kısmını tanıyorum. 80 ülkücüleri beni gerçek abileri olarak kabul ederler. Ben Manisa ülkücülerinin davasını 3 sene takip etmiş insanım.

Siyasi anlamda hiçbir zaman ülkücü olmadım; ama ülkücülerin davasına yürekten inanan insanım. 'Kanımız aksa da zafer İslam'ındır' diyen insanlarla hiçbir ayrılığım olmadı. Bu konuda bildiğim bir şey yok.

Suç belli; cinayet. O suçlular araştırılırken 'Bence budur, şudur' demek esasen doğru değil. Bugün çok değer verdiğim gazetece arkadaşımız bana mesaj atmış; 'madem suçluyu biliyorsun niye söylemiyorsun' diye. Ben suçu biliyorum da suçluyu bilmiyorum.

Rahmetli Sinan Ateş'e gönlümden parça koparak üzüldüğümü ifade ediyorum. Küçük yaşta babasız kalmış, eşinin acısıyla yanıp tutuşan hanımefendiye karşı yapacağım desteği manevi anlamda yapmaya çalışıyorum.

"CUMHURBAŞKANI BU SEÇİMDE ADAYLIĞINI KOYABİLİR"

Sayın Ahmet Necdet Sezer'in görevi bitmişti. 4-5 ay daha sayın Sezer Cumhurbaşkanlığını sürdürdü. O gün Sezer'e bir şey demeyenler vardır. Anayasa'nın 116'ncı maddesi halen yürürlükte. Sayın Cumhurbaşkanı bu seçimde, ki 1 ay önceye alınmış seçim, bence adaylığını koyabilir. Buna karşı çıkılmasını muhalefet açısından doğru bulmam.

Meydana çıkarken baş pehlivan gibi çıkarsınız. Aday olamazsınız diye mazaretler üretirken, bir kısmı hukuki, bir kısmı siyasi. Seçim kanunu 'Nisan ayından önce olursa biz de seçime varız' demişti 6'lı masa. Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ı, Bahçeli de 14 Mayıs'ı işaret etti.

Bu tarihte yeni seçim kanunu uygulanır diye düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Hukuki, siyasi görüşlerine önem verdiğim Taha Akyol, Fehmi Koru da 'kesinlikle aday olamaz' konusunda. Beni bağışlasınlar.

Yeni seçim kanunda geçerli olduğu kanaatindeyim.

14 Mayıs'ın arkasında çok durduk. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yeter artık söz de karar da milletindir' dedi. Biz bu seçimle çok seçim kazandık. O günün otokratik rejimine karşı Menderes ve arkadaşlarının 'Yeter söz milletindir' sloganıydı. Bugün bunu tekrar kullanacağız gibi düşünüyorum. 14 Mayıs'ı isteyen istediği şekilde konuşabilir, önemli olan milletin vereceği karar.

6'lı masanın toplantıları, ne konuştukları, hangi bildirileri yayınladıkları konusunda çok ilgili değilim. Kendimi bununla ilgili sorumlu görmüyorum doğrusu.

"İTTİFAK SİSTEMİNİ BİZ GETİRDİK"

Bu ittifak sistemini biz getirdik. Cumhur İttifakı getirdi. Bütün partilere eşit olarak bazı haklar tanıdığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı yardımcıları diye anayasada tabir var. Sayın Fuat Oktay'la devam ediliyor.

Yarın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı sayısını arttırabilir. Kulağıma geldi, her birisi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, partilere belli miktarda bakanlık verecek. Bu anayasa hükümleriyle açıkça çelişen uygulama.

'Cumhurbaşkanı karar alırken bizim onayımız olmadan almamalı' diye bir söz anayasa ile bağdaşmaz. İstişare mekanizması olacak, olmayacak onlar düşünsünler.

Kendileriyle de daha önce görüştüm. Bizler uzun yıllar birlikte olduk. Davutoğlu bakan olduğu gün ben de bakan oldum. 2014'ten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, bizim onayımızla Başbakan oldu. 13 seneye yakın Başbakan Yardımcılığı yaptı. Dışişleri Bakanlığı, baş müzakerecilik yaptı. Ben hükümet sözcülüğü yaptım. Cemil Çiçek'ten almıştım.

"'ONLAR HAİNDİR' SÖZÜNÜ KULLANMADIM"

Biz bu işi layıkıyla yaptık. İçeride konuşulanları benim çok iyi ambalaj için sunmam lazımdı. Bunun altında ben yıllarca ezildim. Bunun kadrini, kıymetini başkaları bildi mi bilmedi mi? Biz hükümet içerisinde olup biten, hükümet üyeleriyle ilgili konularda birbirimizin özel durumlarını, kamuoyunun bilmemesi gereken şeyleri dışarıda konuşmamalıyız. Bu iki insan ayrı parti kurdular. Bizimle mücadele ediyorlar. Kökten yanlış. Aramızdaki geçmişteki kader beraberliğini yıkar anlamına gelmez. Ben hiçbir zaman 'onlar haindir' sözünü kullanmadım, kullanamam. En özel durumları birlikte yaşadık.

Cüneyt Arcayürek kalemi keskin gazeteciydi. Toprağı bol olsun, bizden yaşça büyüktü. Rahmetli Demirel'in yanında danışmanlık yapmış. Görevden ayrıldıktan sonra içeride ne olup bittiyse, sayın Demirel'i de rencide edecek pekçok şeyi hatıralarında yazmış. Bu neden yazılır? Biz hükümette en önemli kararları aldık. Bunları son çıkan kitabımı okusunlar. Orada yaşadığımız olaylardan.

Süleyman Şah Türbesi'nin oradan alınıp, buraya getirilmesi. Bunu CHP çok kullanıyor. Bu IŞİD tehlikesine karşı alınmış karardır. Musul'da neler yaptık, insanları kurtardık. Ben bunları anlatmam, anlatamam. Ben sayın Babacan'a da sayın Davutoğlu'na da çok kırıcı olmamalarını düşünüyorum.

BABACAN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Birilerinin elini ovuşturup da 'ne güzel birbirine laf söylüyorlar' demesine gerek yok. Bizler birbirine laf yetiştiriyor diyemeyiz. Kimseyi itham etmeden genel prensipler içerisinde yaptıklarımızı ortaya koymalıyız. Sayın Babacan kıymetli insandır. 'Ekonomiyi ben düzelttim, 6 sıfırı ben attım' diyor. Beraber bakanlık yaptık. Ben çok önemli konularda başbakanın siyasi iradesi olmadan adım atmadım.

Bizim hükümette bulunduğumuz dönemlerde sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayır' dediği hiçbir şey yapılmamıştır, aslan payı ona aittir. Bunları 'ben yaptım' demek yerine 'Sayın Başbakanın izniyle biz yaptık, hep beraber yaptık' demesi lazım. Siz benim ağzımdan hiç duydunuz mu? Ben 11-12 bakanlığın içinde bulunduğu kurumun başındayım.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MAHKUMİYETİ

'Damdan düşenin halini damdan düşen bilir' diyorlarsa Ekrem İmamoğlu ile başka olaylar arasında paralel kurmak çok mümkün. Ben 5 yıl ağır hapse mahkum oldum. 2 sene sonra beraat ettim. Ardından milletvekili, Meclis Başkanı, Başbakan Yardımcısı oldum.

Sayın Cumhurbaşkanı da hapis yattı, Başbakan oldu, şimdi Cumhurbaşkanı. Bütün bunları yapan bir insanın 'biz buna siyasi yasak getirelim, birileri getirsin' derseniz, benim 3 sene evvel konferanslara bakınız, bu kişiyi büyütürsünüz. Hiç de emeline ulaşamazsınız.

Kimin önüne farklı şekillerde geçerseniz o adamı büyütürsünüz. Bunu yapmayın diye yalvardım. Belki sakalım yok diye dinlemiyorlar. Her ey aşikar, bu hakim şöyle demiş, o hakim araya girmiş vs. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Bugün her şey ortada. Sosyal medya bir taraftan, ortaya çıkan fotoğraflar diğer taraftan...