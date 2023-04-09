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Can Atalay TİP'ten aday oldu

Can Atalay TİP'ten aday oldu
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Davası'nda yargılanan ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Can Atalay'ın, milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Twitter hesabında bugün yaptığı açıklamada, Gezi Davası’nda yargılanan ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Can Atalay’ın, milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini duyurdu. Baş, paylaşımında şunları kaydetti:

“Mücadele azmini ve kararlılığını Gezi’den, Soma’dan, Aladağ’dan, Hendek’ten ve daha birçok direnişten tanıdığımız, her zaman haklının sesi ve savunucusu olmuş sevgili dostum Can Atalay, milletvekilli adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi çok mutlu etti. Bu karanlığı hep birlikte sonlandırıp Can ve Saray tarafından tutsak edilen tüm yoldaşlarımızla özgürlükte buluşup kucaklaşacağız. Ve hep birlikte hesap soracağız. Hoş geldin Can, TİP sensin.”

Etiketler türkiye işçi partisi tip milletvekili adayı
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