Canan Kaftancıoğlu aday olmayacağını açıklamıştı: CHP'de İstanbul'da değişimcilerden aday

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu aday olmayacağını açıklamıştı. CHP'de İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilk açıklayan isim belli oldu.

CHP'de değişim mi, genel merkez mi? Değişimciler il başkanlık seçimlerinde boy göstermeye başladı. Ankara'dan sonra İstanbul'da da adaylık açıklaması geldi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra başlayan tartışmaların sürdüğü CHP'de, ilçe kongrelerinden sonra il kongreleri süreci başladı.

CHP'nin en çok üyesinin ve delegesinin olduğu İstanbul'da, il başkanı Canan Kaftancıoğlu kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı için resmi olarak adaylığını ilk açıklayan isim Bahçelievler ilçe başkanı Özgür Çelik oldu. Çelik yaptığı açıklamada, "CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığımı resmen açıklıyorum" dedi.