  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Canan Kaftancıoğlu aday olmayacağını açıklamıştı: CHP'de İstanbul'da değişimcilerden aday

Canan Kaftancıoğlu aday olmayacağını açıklamıştı: CHP'de İstanbul'da değişimcilerden aday

Canan Kaftancıoğlu aday olmayacağını açıklamıştı: CHP'de İstanbul'da değişimcilerden aday
Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu aday olmayacağını açıklamıştı. CHP'de İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilk açıklayan isim belli oldu.

CHP'de değişim mi, genel merkez mi? Değişimciler il başkanlık seçimlerinde boy göstermeye başladı. Ankara'dan sonra İstanbul'da da adaylık açıklaması geldi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra başlayan tartışmaların sürdüğü CHP'de, ilçe kongrelerinden sonra il kongreleri süreci başladı.

CHP'nin en çok üyesinin ve delegesinin olduğu İstanbul'da, il başkanı Canan Kaftancıoğlu kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı için resmi olarak adaylığını ilk açıklayan isim Bahçelievler ilçe başkanı Özgür Çelik oldu. Çelik yaptığı açıklamada, "CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığımı resmen açıklıyorum" dedi.

Etiketler chp değişim aday il başkanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elazığ’da otomobil kamyonete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
Akşener ''bölf yapmıyoruz'' diyerek tavrını koymuştu: İttifak yerine işbirliği formülü
Japonya Prensesi'nin koronavirüs testi pozitif
Bakan Yerlikaya duyurdu: 72 zehir taciri yakalandı
Bengü'nün evliliğinde kriz mi var? İddialara noktayı koydu
Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Yaslandığı tel çit koptu; 10 metreden düşerek öldü
Türkiye'nin afiyetle yenen sarı altınını taştan böyle çıkarıyorlar
Antalya'da orman yangını! Alevler teknelere sıçradı
İstanbul'da TEM'deki trafik teröristi kamerada! Kilometrelerce ters yönde ilerledi