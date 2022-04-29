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Canlı yayında AK Parti'nin seçim dönemi Suriyeli planını açıkladı

Canlı yayında AK Parti'nin seçim dönemi Suriyeli planını açıkladı

Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili tartışmalar sürerken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ canlı yayında AK Parti'nin "Suriyeliler üzerinden yapacağı seçim yatırımını" açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet TV’de, Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi‘nin sorularını yanıtladı.

Özdağ, erken seçim üzerinden Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Özdağ, AK Parti’nin ‘seçimlere yönelik yeni bir yatırım yaptığını’ söyleyerek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin kontrol ettiği bölgede çadır kentler oluşturduğunu, 1 milyon Suriyeli sığınmacının seçimlerden önce geri yollanacağını öne sürdü.

Zafer Partisi lideri Özdağ, “Seçimlere yönelik yeni bir yatırım yapıyorlar. AFAD, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrol etttiği belirli bölgelerde belirli çadır kentler oluşturuyor. 1 milyon kişiyi seçimlerden öne geri yollayacaklar” ifadelerine yer verdi.

Özdağ ayrıca, “Orada bakacağız, gitmeleri için masraf yapacağız, seçimden sonra da geri dönecekler” dedi.

Etiketler ak parti zafer partisi ümit özdağ suriyeli göçmen kaçak sığınmacı
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