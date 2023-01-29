Cemal Enginyurt Paris'ten paylaştı! Erdoğan'ı kızdıracak ''kuyruk'' göndermesi

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Fransa'nın başkenti Paris'teki Louis Vuitton mağazası önündeki kuyruğu çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye'de böyle bir sorun yok" demişti.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Erdoğan'ın sözlerinin ardından Fransa'nın başkenti Paris'ten bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

"PAZARDAN EKMEK TOPLAYANLARA AVRUPA SEFİL DİYORSUN"

Louis Vuitton kuyruğunun önünde Erdoğan'a seslen Enginyurt şöyle konuştu:

Paris'teyiz gördüğünüz gibi. Kuyruk var. Diyor ya Recep Tayyip Erdoğan, 'Avrupa'da açlık var, yokluk var, kuyruk var' diyor ya, biz de Paris'te ilk günden kuyruklara denk geldik. Baktık ne kuyruğu bu diye merak ettik. Gördük ki dünyanın en ünlü markası Louis Vuitton kuyruğuymuş. Yani adamlarda para o kadar çok ki sayın Erdoğan, Louis Vuitton'dan alışveriş yapmak için bile kuyruğa giriyorlar.

Sen Türkiye'de pazardan sebze toplayanlara, çöpten ekmek toplayanlara 'Avrupa sefil' diyorsun, 'Avrupa'da hayat pahalı' diyorsun, 'Avrupalı geçinemiyor' diyorsun. Sana tavsiyem sarayda oturana kadar bir gel şöyle Paris'te bir gez bakalım hakikaten fakirlik var mı yok mu birlikte görelim Kandırıyorsun, aldatıyorsun, yönetemiyorsun.

14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek seni göndereceğiz."