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Yeniden sayım kararının ardından İstanbul'daki 51 sandıktaki son durum
Yeniden sayım kararının ardından İstanbul'daki 51 sandıktaki son durum
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  4. 09 Nisan 2019 19:36

CHP açıkladı ! İşte İstanbul'da son durum...

CHP'li Özgür Karabat, sayımı tamamlanan sandıklar hakkında Twitter'dan açıklama yaptı.

CHP açıkladı ! İşte İstanbul'da son durum...
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YSK'nin sonradan sayımına karar verdiği 51 sandığın sayısı 57'ye yükseldi. Son alınan karara göre Beyoğlu ve Başakşehir'de yeniden sayım işlemi reddedilirken, 6 sandıkta daha sayım kararı alındı. CHP'li Özgür Karabat, sayımı tamamlanan sandıklardaki durumu Twitter hesabından açıkladı. CHP'den gelen bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu 14 bin 147 oy farkla seçimi önde götürüyor.

YSK'nin sonradan sayımına karar verdiği 51 sandığın sayısı 57'ye yükseldi. Son alınan karara göre Beyoğlu ve Başakşehir'de yeniden sayım işlemi reddedilirken, 6 sandıkta daha sayım kararı alındı. CHP'li Faik Öztrak saat 18.15 itibariyle seçimdeki son durumu açıkladı. Öztrak'ın verdiği bilgiye göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu 14 bin 147 oy farkla seçimi önde götürüyor.

CHP'li Özgür Karabat, sayımı tamamlanan sandıklardaki durumu Twitter hesabından açıkladı

Karabat: Değişen hiçbir şey yok

CHP'li Karabat Esenyurt, Kartal, Sarıyer, Ümraniye, Avcılar, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da bir kez daha sayılan sandıklardan çıkan sonuçları da paylaştı. Karabat, sayımda değişen hiçbir şey olmadığını belirtti.

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