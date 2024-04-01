CHP artık Türkiye'nin 1'inci partisi

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP uzun yıllar sonra bir seçimden Türkiye'nin en çok oy alan partisi olarak çıkmayı başardı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin veriler netleşti... YSK'nın açıklayacağı resmi verilere kadar kesinleşmemiş sonuç olarak kalacak olan yerel seçim sonuçları CHP'yi yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi noktasına taşıdı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy oranı ve kaç belediye başkanlığı kazandığı belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), bu seçimlerde aldığı oy sayısı ve belediye başkanlıkları da netleşti.

Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında CHP, toplamda 16 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,43’lük bir oy oranına ulaştı.

CHP, 2024 yerel seçimlerinde ise büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 336 ve belde belediyelerinden 46 olmak üzere toplamda 417 belediye başkanlığı kazandı.

CHP 2019’DA NE KADAR OY ALMIŞTI?

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) toplamda 12 milyon 707 bin 683 oy alarak belediye başkanlıkları yarışında yüzde 32,05'lik bir oy oranına ulaştı.

İl genel meclisi seçimlerinde ise CHP, 13 milyon 216 bin 868 oy alarak yüzde 28,63 oy oranına erişti.

CHP'nin 2019 yılında büyükşehir belediyelerinden 11, il belediyelerinden 10, ilçe belediyelerinden 191 ve belde belediyelerinden 51 olmak üzere toplamda 263 belediye başkanlığı kazanmıştı.

İşte 2019 ve 2024 yerel seçim haritaları:

2019 Yerel Seçim Sonuçları

2024 Yerel Seçim Sonuçları

İl genel meclisinde partilerin oy oranı kaç?

İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerini CHP kazansa da belediye meclislerinde çoğunluğu elde edememişlerdi. Bu yüzden belediye meclislerindeki oy oranı da hayli önemli.

İl genel meclisi oylarında CHP az farkla önde gidiyor.

AA verilerine göre 2019 il genel meclisi seçimlerinde AK Parti yüzde 42.7 oy alırken CHP yüzde 28.6 oy almıştı.MHP'nin oyu yüzde 8.1; İYİ Parti'nin oyu yüzde 7.3; HDP'nin oyu ise yüzde 5.8 idi.