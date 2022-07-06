CHP Genel Merkezi’nde Derya Gödek alay konusu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkezdeki Sekreteri Derya Gödek yine büyük bir skandala imzasını attı.

Daha önce “ 6’lı Masa Toplantısında “ ortalığı karıştıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sekreteri Derya Gödek ile ilgil internetteki bu satırlar CHP Genel Merkezi’nde günün konusu oldu.

İnternet ortamında genellikle “birilerini eleştirmek” için kullanılan EkşiSözlük sitesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkezdeki Sekreteri Derya Gödek’in yere göğe sığdırılamadığı bir içerik CHP’de “kahkahalarla” kaşılandı.

Derya Gödek adına açılan bir EkşiSözlük “entry”sinde Gödek övüle övüle bitirilemeyince bu paylaşım CHP Genel Merkezi’nde “Derya Hanım acaba bu gönderiyi yazdırmak için kaç para harcadı” tartışmalarını başlattı.

Çünkü internette kendi adı arandığında övgü dolu içeriklerin çıkması için pek çok kişinin EkşiSözlük gibi platformlarda üyelere para karşılığında kendisine methiyeler düzülen içerikler yayınladığı biliniyor.

CHP Genel Merkezi’nde kimi “Derya Gödek bu paylaşım için 10 bin TL ödemiştir, kimileri ise “50 bin TL ödemiştir.” dediği iddia ediliyor.

Ama şu sıralarda CHP Genel Merkezi’nde “en büyük gırgır ise sen neymişsin be Derya kıymetini bilemedik” kahkahaları yükseliyor.

İşte EkşiSözlük’te yayınlanan o içerik: