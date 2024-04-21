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CHP Hatay İl Başkanı istifa etti

CHP Hatay İl Başkanı istifa etti
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CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Tiryaki yaptığı yazılı açıklamada istifa nedeni arasında Hatay'da seçimin kaybedilmesi olduğunu ifade etti.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerde görev değişimi, istifalar da yaşanıyor. Tartışmalı gelişmelerin yaşandığı Hatay'dan ise bir istifa haberi geldi.

Hatay Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş’ın seçimi kaybetmesi durumunda görevinden istifa edeceğini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklama ile görevini bıraktı.

Lütfü Savaş’ın parti kadrolarında yer alan yöneticilerinin aleyhte çalışma yaptığını iddia eden Tiryaki, “Sayın Lütfü Savaş parti kadrolarında yer alan yöneticilerinin sahte, aleyhte çalışmalarına, gizli ittifaklara, çıkar gruplarına, bürokrasi, özellikle Hatay Valisi’nin, Bakanların, Hatay geneli siyasi çalışmalarına, birçok hukuksuz, şaibeli durum ve hilelere rağmen 1 milyon seçmeni olan kadim kentimizde seçimi sadece 2500 oyla kaybetmiş bulunmakta" diye konuştu.

'HUKUKSUZLUK VE ŞAİBE KAYBETTİRDİ'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı birçok hukuksuzluk ve şaibe ile kaybettiklerini, Erzin’i koruduklarını, Dörtyol’da 44 yıl sonra CHP bayrağını dalgalandırdıklarını söyleyen Tiryaki, “İskenderun’u kıl payı kaybettik, yıkık bir kent Antakya’yı türlü sebeplerle kaybettik. Partimizin kalelerinden Defne’yi kazansak da oy oranımız düştü, Samandağ’ı kaybettik” dedi.

İl, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kollarıyla seçim sürecinde YSK’dan çıkan hukuksuz ve siyasi karara karşı son ana kadar mücadele ettiklerini kaydeden Hakan Tiryaki, mağlubiyetin sorumluluğu, adaylarının arkasında dik durmayı bilmenin gereği olarak istifa ettiğini, fakat partisini bir neferi olmaya devam edeceğini belirtti.

 

Etiketler Hakan Tiryaki hatay CHP istifa chp hatay il başkanı
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