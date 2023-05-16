CHP ikinci tur için harekete geçti

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de kurmaylarıyla bir araya geldi. MYK toplantısında 28 Mayıs seçimlerine ilişkin yol haritası ele alındı.

AK Parti gibi CHP'de de ikinci tur hazırlıkları başladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 15.00 sıralarında CHP genel merkezine gitti. Kurmaylarıyla toplantı yaptı.

İkinci tur seçimlerinin stratejisinin ele alındığı toplantıda 14 Mayıs seçimlerine yönelik değerlendirmede yapıldı..

MYK üyelerinin tek tek söz aldığı toplantıda, seçimlerde nerede hata yapıldı sorusuna yanıt arandı.

Edinilen bilgilere göre, MYK üyeleri kampanya sürecinde Saadet Partisi dışında alanda diğer partilerin etkin olmadığına dikkat çekti.

Cumhur İttifakı'nın PKK ile işbirliği propagandasının işe yaradığı, bu durumun seçimlere olumsuz yansıdığı vurgulandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkması süresinin oylarda düşüşe neden olduğunun altı çizildi.

CHP listelerinden aday gösterilen bazı isimlere partililerin tepki göstermesinin de seçime olumsuz olarak yansıdığı belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise ikinci tura yönelik umutlu olduğunu belirtti. "Her şey bitmedi, biz kaybetmedik, Erdoğan kaybetti kazanacağız." diyen Kılıçdaroğlu, "Moralinizi bozmayın. Yeni bir kampanya sürecine giriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Sinan Oğan ile bir araya geleceği de öğrenildi. Ancak, CHP'li kurmaylar bu görüşmeden umutlu değil.