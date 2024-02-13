CHP il ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu
CHP'de dün geceki kritik toplantılar sonrasında 4 büyükşehir ile 11 ilçede daha adaylar açıklandı.
CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı iki turlu olarak gerçekleştirildi.
CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısında Hatay ve İzmir adaylarında değişikliğe gidilmedi. Hatay Büyükşehir Belediye adayı Lütfü Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye adayı Dr. Cemil Tugay olarak kaldı.
Hatay ve İzmir’de adaylarda değişikliğe gidilmezken 4 büyükşehir ile 11 ilçede daha adaylar açıklandı.
4 büyükşehirin başkan adayları şöyle:
Malatya: Veli Ağbaba
Ordu: Zekai Sana
Kayseri: Murat Molu
Adıyaman: Abdurrahman Tutdere
İstanbul'un 7 ilçesinde adaylıkları açıklanan isimler;
Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
Kağıthane: Tonguç Çoban
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Kadıköy: Mesut Kösedağ
Sarıyer: Oktay Aksu
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Ankara'nın Çankaya adayı ise Hüseyin Can Güner oldu.
Aydın Didim: Hatice Gencay
Adana Seyhan: Oya Tekin
Adana Yüreğir: Nurettin Tanış
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