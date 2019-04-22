CHP ''İstifa'' sloganları ve pankartlarıyla sokağa çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesi sırasında gerçekleştirilen saldırının ardından CHP il örgütleri 81 ilde sokağa çıktı ve eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP İSTANBUL'DA "SOYLU VE AKAR İSTİFA" DEDİ

Yüzlerce CHP’li, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı ve linç girişimini protesto etmek için Taksim’deki Şişhane Meydanı’nda bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını talep eden dövizler taşıyan vatandaşlar, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı.

CHP İl Örgütü’nün çağrısıyla düzenlenen eyleme TTB, İHV, TMMOB, KESK, DİSK, Şehir Dul ve Yetimler Derneği ve Mazlum-DER’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü ve vatandaşlar da destek verdi.

"Seçim zaferinin isimsiz mimarı" olarak anons edilen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun konuşma yapmaya diğer partilerin il başkanlarıyla birlikte çıktı. Dünkü saldırının sadece Kılıçdaroğlu’na yönelik olmadığını belirten Kaftancıoğlu, şehit ailesine de saygısızlık yapıldığını söyledi.

Kaftancıoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

Meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine kimler hakaret ve tehditlerde bulundularsa bu saldırının altyapısını hazırlayanlar, onlardır.

Sevgili İstanbullular, topluma kin ve nefret tohumu eken dilin sahipleri, yapılan bu hain saldırıda pay sahibidir.

Ülkeyi korku ve terör ortamına sürükleyenlere karşı son derece uyanığız, buna fırsat vermeyeceğiz.

İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir.

(Hulusi Akar’a) Genel başkanımızı linç etmek isteyenlere mesajınızı verdiniz demek ne anlama gelmektedir. Bu güruh ne mesaj vermektedir, bu nasıl cümledir!

Şunu ifade etmek isterim ki, bizler soğukkanlılıkla bu oynanmak isteyen oyunu bozacak güçteyiz, bizler Kuvayi Milliye’nin devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi’yiz.

Genel başkanımızı devletin kurumları koruyamıyorsa, CHP örgütü onu koruyacak güçtedir.

Bundan sonra İstanbul örgütümüz, halkla birlikte İstanbul’da genel başkanımızı koruyacaktır.

Kaftancıoğlu'ndan sonra konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Bu hareketi yapan bir vatandaş topluluğu değildir; tasarlanmış bir iştir. Aman içinizden kin duymayın, bizim vatandaşımız, 82 milyon adam gibi adamdır."

CHP ANKARA'DA DA SOKAĞA ÇIKTI

CHP Ankara'da da basın açıklaması yaptı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de "81 ilimizde CHP örgütleri olarak eşzamanlı açıklama yaptık. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik alçakça saldırıya karşı tüm Türkiye ayaktadır. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve teşvik eden iktidar yöneticileri yargı önünde hesap vermeli!" dedi.

CHP ANTALYA'DA SOKAKTA

CHP Antalya'da da sokağa çıkarak Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı protesto etti. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na @kilicdarogluk yapılan alçak saldırıyı kınamak üzere İl Başkanımız Ahmet Kumbul ile Cumhuriyet meydanında yaptığımız basın açıklamasında vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı" şeklinde mesaj yazdı ve fotoğraflar paylaştı.

İşte o paylaşım:

İL İL EYLEMLER

Olağanüstü toplanan MYK toplantısında alınan kararın ardından eylem duyuruları yapıldı.

CHP İstanbul İl Örgütü bugün (22 Nisan Pazartesi) saat 12.00’de Şişhane Meydanı’nda bir araya gelerek Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı protesto etti.

Ankara İl Örgütü 12.00’de Güvenpark il binası önünde buluştu.

CHP İzmir, yine saat 12.00’de Konak Meydanı’nda bir araya geldi.

Bursa’da ise saat 12.00’de kent meydanında protesto gerçekleştirdi.