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  4. 21 Şubat 2021 11:47

CHP sloganını değiştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sosyal medya hesaplarında kapak fotoğrafını güncelledi. CHP artık ''Kendine güven'' sloganını kullanacak.

CHP sloganını değiştirdi
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CHP, sosyal medya hesaplarındaki görsel kimliğini yeniledi. CHP’nin Mart 2014 seçimlerinde kullanmaya başladığı, “mavi zemin üzerinde lacivert renkli CHP yazısı” içeren logo sosyal medya hesaplarından kaldırılarak, “kırmızı zemin üzerinde beyaz altı ok” bulunan standart CHP logosu profillerdeki yerini aldı. 

Partinin Twitter ve Facebook sayfalarındaki kapak görseli de yenilendi. CHP’nin yeni kapak görselinde Türk bayrağı önünde Atatürk fotoğrafı yer alıyor. Gökyüzü zeminin üzerinde ise “Kendine güven!” sloganı ve CHP’nin altı ok logosu bulunuyor.

chp , slogan , kendine güven
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