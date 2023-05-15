CHP sonunda kabul etti: ''Seçim 2'nci tura kaldı''

CHP Sözcüsü Faik Öztrak sayılmayan yurt dışından gelen sandığın sonuçları değiştirmeyeceğini belirterek seçimlerin 2. tura kaldığını belirterek “Mutlaka kazanacağız” dedi.

Seçimlerin 2. tura kalmasıyla ilgili CHP'den kritik açıklama geldi. Öztrak yurt dışından gelen 300 sandığın sonuçları değiştirmeyeceğini belirterek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını söyledi.

Katılım oranının yüzde 90 seviyesine yaklaşmasının demokrasi adına sevindirici olduğunu kaydeden Öztrak, "İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" dedi.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halktan güvenoyu alamadığını gösterdiğine işaret eden Öztrak, "Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak" ifadesini kullandı.

Öztrak’ın açıklaması şöyle:

"Dün yapılan seçimler, Erdoğan’ın milletimizden güvenoyu alamadığını göstermiştir. Şu an itibarıyla sandıkların tamamına yakını sayılmış, yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır.

Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması Demokrasimiz adına sevindiricidir.

Müşahitlerimize avukatlarımıza ve tüm gönüllülerimizin çabaları her türlü takdirin üstündedir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Dün akşam sabah kadar gösterdikleri büyük fedakarlığı 28 Mayıs’ta da göstereceklerinden ve milletimizin tek bir oyunun dahi heba olmayacaklarından eminiz.

Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı hukuku ve adaleti bu ülkeye getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Milletimizin iradesi her şeyin üzerindedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak."

Öztrak, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

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