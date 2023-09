CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan kurultay açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, kurultay süreciyle ilgili "Kongrelerimizi bitiriyoruz. Yarın (salı günü) Parti Meclisimiz kurultay tarihine karar verecek. Bu ülkenin aydınlık yarınlarına inananlar olarak, bu süreçten de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Öztrak, yerel seçimlere ve kurultay sürecine ilişkin "Kongrelerimizi bitiriyoruz. Yarın Parti Meclisimiz kurultay tarihine karar verecek. Bu ülkenin aydınlık yarınlarına inananlar olarak, bu süreçten de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız." dedi.

"UYGAR TARTIŞMALARI KAVGA DİYE SINIFLANDIRIYORLAR"

Öztrak, konuşmasının ardından sorulan, 'CHP'nin hemen her kongresinde çıkan kavgaları nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna "Bütün partilerde olduğu kadar bizde de kongre süreçlerinde istenmeyen manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar hakkında da gerekli incelemeyi yapıyoruz. Öyle görünüyor ki, bu soruyu soranlar bizim kongrelerimizdeki uygar tartışmaları da kavga diye sınıflandırıyorlar. Kongrelerdeki her tartışmayı 'CHP her kongresinde kavga var' diye sunmanın neye hizmet ettiğini milletimizin takdirine bırakıyoruz" yanıtını verdi.