CHP'den af açıklaması: ''Hiçbir zaman karşı olmadık''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, af tartışmaları ile ilgili olarak, "Bir toplumsal mutabakat arayalım ve kim kimi af ediyor görelim. Bu açıdan CHP olarak kategorik olarak hiçbir zaman affa karşı olmadık. Affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mutabakat arıyoruz. evrensel ölçütler içinde kimsenin vicdanını rahatsız etmeyecek, en az mağdur, en yüksek memnuniyet yaratacak şekilde tartışılması, toplum tarafından sindirilmesi, topluma rağmen bir karar verilmemesi gerekmektedir. Yaklaşımımız budur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, af tartışmaları ile ilgili olarak, "Affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mutabakat arıyoruz. evrensel ölçütler içinde kimsenin vicdanını rahatsız etmeyecek, en az mağdur, en yüksek memnuniyet yaratacak şekilde tartışılması, toplum tarafından sindirilmesi, topluma rağmen bir karar verilmemesi gerekmektedir. Yaklaşımımız budur" dedi.

Özel, bir gazetecinin MHP'nin af teklifi hazırladığı yönündeki çalışmaları hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"TOPLUMSAL MÜTABAKAT ARIYORUZ"

"Bahçeli'ye şunu sorarlar. Elbette son günlerde son derece hepimizi vicdanını yaralayan bazı konuları ve toplumsal hassasiyeti olan konuları sıralayarak, 'bunlar af kapsamında' olmayacak diyorlar. Sayıyorlar, terör suçları olmayacak, kadına yönelik şiddet suçları olmayacak, çocuk istismarı olmayacak. Bir de olacakları saysana. Olmayacakları biliriz biz. Mesela mafya örgütleri liderleri çıkacak mı. Mafya liderleri, suç örgütlerinin liderleri İstanbul'u, Türkiye'nin gözde tatil merkezlerini haraca bağlamış olan bir takım suç örgütlerinin liderleri çıkacak mı. Kapkaççılar çıkacak mı. Çıkmayacakları saymak kolay, onu konuşuruz. Bir toplumsal mutabakat arayalım ve kim kimi af ediyor görelim. Bu açıdan CHP olarak kategorik olarak hiçbir zaman affa karşı olmadık. Ama affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mutabakat arıyoruz. Toplumsal mutabakat varsa parlamentoda aranması gereken siyasi mutabakattır. Kapsamında evrensel ölçütler içinde kimsenin vicdanını rahatsız etmeyecek, en az mağdur, en yüksek memnuniyet yaratacak şekilde tartışılması, toplum tarafından sindirilmesi, topluma rağmen bir karar verilmemesi gerekmektedir. Yaklaşımımız budur."

'ERKEN SEÇİM' AÇIKLAMASI

Özel, yerel seçimlerin erkene alınması ile ilgili ise, "Bizim gündemimiz de böyle bir şey yok" dedi.