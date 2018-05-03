CHP'den Bahçeli'ye çok sert tepki: Korkunun ecele faydası yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imza ile ilgili yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. MHP lideri, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa, o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir'' ifadesini kullandı. Bu sözlere muhalefetten tepki gecikmedi.



CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratik, anayasal hakkını kullanan vatandaşlarımızı FETÖ ile ilişkilendirmek aymazlıktır. Milletten umudunu yitirenler, ikbal hırsıyla 100 000 imzaya kelepçe takma peşinde.. Korkunun ecele faydası yok. Gidicisiniz." diyerek Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Bahçeli'den çok konuşulacak ''FETÖ'cü seçmen'' çıkışı