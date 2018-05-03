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  4. 03 Mayıs 2018 12:50

CHP'den Bahçeli'ye çok sert tepki: Korkunun ecele faydası yok

MHP lideri Bahçeli'nin, 100 bin imzayla cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yaptığı FETÖ uyarısına CHP'den tepki geldi.

CHP'den Bahçeli'ye çok sert tepki: Korkunun ecele faydası yok
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imza ile ilgili yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. MHP lideri, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa, o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir'' ifadesini kullandı. Bu sözlere muhalefetten tepki gecikmedi.

CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratik, anayasal hakkını kullanan vatandaşlarımızı FETÖ ile ilişkilendirmek aymazlıktır. Milletten umudunu yitirenler, ikbal hırsıyla 100 000 imzaya kelepçe takma peşinde.. Korkunun ecele faydası yok. Gidicisiniz." diyerek Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Bahçeli'den çok konuşulacak ''FETÖ'cü seçmen'' çıkışıBahçeli'den çok konuşulacak ''FETÖ'cü seçmen'' çıkışı

 

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