CHP'den Bakan Soylu'ya olay sözler: ''Saray'a yaranırsın''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin il tanıtım günleri düzenleme yetkisinin valiliklere verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu ucuz oyunlarla millete değil, ancak Saray'a yaranırsın" dedi.

İçişleri Bakanlığı, il tanıtım günleri düzenleme yetkisini belediyelerden alarak valiliklere verdi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yazılı açıklama yaparak, bu uygulamanın “yetki gaspı” olduğunu belirterek sert tepki gösterdi. Torun, yazılı açıklamasında, şunları belirtti:

“İçişleri Bakanlığı, dün, 81 ilin valiliğine yazı gönderdi. Belediyelerimizin de faaliyetleri arasında bulunan, il tanıtım günleri düzenleme yetkisi, valilerin başkanlığında oluşturulacak kurullara verildi. Bu şu anlama geliyor; Artık belediyeler, valiliklerin onayı olmadan kendi iradesiyle il tanıtım günü düzenleyemeyecek. Yapılan bu düzenleme, siyasi iktidarın, yerel seçimlerden sonra başlattığı yetki gaspı sürecinin yeni bir halkasıdır. Belediyelerimizin faaliyet alanını daraltma girişimidir. İçişleri Bakanlığı’nın yazısında, valiliklerden izin almadan düzenlenen il tanıtım günlerinin ‘kaynak israfına neden olduğu’ ileri sürülmektedir. Şimdi sormak istiyoruz; 25 yıldır görmediğiniz kaynak israfı, belediyeleri kaybettikten sonra mı aklınıza geldi? Oturduğu koltuğa yakışmayan İçişleri Bakanı, belediyelerimize saldırmak için artık ne yapacağını şaşırdı. Kendisine şunu söylüyoruz: Ne yaparsan yap başaramayacaksın. Bu ucuz oyunlarla millete değil, ancak Saray'a yaranırsın.”

“TETİKÇİ MÜFETTİŞ”

Torun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen bir müfettişin AKP milletvekili adayı çıkmasıyla ilgili olarak da “Daha önce belediyelerimize tetikçi müfettişler gönderileceği yönündeki duyumlarımızı paylaşmıştım. Görüyoruz ki yine haklı çıktık. Adalet ve Kalkınma Partisi şapkasını takan bir müfettişin tarafsız araştırma yapıp yapmayacağını konusu milletimizin takdiridir” değerlendirmesini yaptı.