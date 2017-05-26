CHP'den çok konuşulacak referandum raporu

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, Erdoğdu "Referandum sürecinde kamu harcamaları" başlıklı bir çalışma hazırladı. Çalışmada, ‘evet’ propagandası için kamu kaynaklarından aktarılan paranın büyüklüğü ortaya çıktı.

Çalışmaya göre, 2016 Ocak ve Nisan döneminde 176 milyar lira harcayan hükümet, bu yılın aynı döneminde 216 milyar lira harcama yaptı. 40 milyar liralık harcama artışına dikkat çekilen çalışmada, bunun 29 milyar liranın referandum nedeniyle öne çekilen harcamalardan kaynaklandığı belirtildi.



Çalışmaya göre, 2017’nin ilk 4 ayında hükümetin referanduma yönelik harcamaları kamu kaynaklarında şöyle gerçekleşti:

* 16 milyar TL, hastane ve eczanelerin referanduma kadar sorun yaşamaması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na görev zararı ve Hazine yardımı adı altında ödenen tutar,

* 2.9 milyar TL, ek ders ücreti ödemesi, l 2.5 milyar TL, tarımsal amaçlı destekleme ödemesi,

* 2.4 milyar TL, ekonomik ve mali amaçlı transferlerle hane halkına yapılan diğer transferler,

* 2 milyar TL, belediye ve il özel idarelerine gelirden ayrılan pay,

* 1.4 milyar TL, müteahhitlere yapılan hak ediş ödemesi,

* 1.1 milyar TL, müşavir firma ve kişilerden alınan hizmetlere yapılan ödeme,

* 600 milyon TL, özel teşebbüslere, sivil toplum örgütlerine, vakıf üniversitelerine ve kişilere yapılan transferler.

"Bin kata rağmen ‘hayır’ kazandı"

Erdoğdu, referandumda ‘hayır’ için harcanan bütçenin yaklaşık 15 milyon TL olduğunu belirterek, “2017’nin ilk 4 ayında 2016’ya göre fazla kullanılan 40 milyar TL’lik ek bütçenin 15 milyar TL’si doğrudan referandumda ‘evet’ kampanyası için harcandı” dedi. Hayır cephesinin bin katı düşük bütçeyle referandumu kazandığını söyleyen Erdoğdu, aradaki bin kat farkın dahi yapılan yarışın ne kadar adaletsiz olduğunu gösterdiğini kaydetti. ‘Evet’ için şirketlerden toplanan, ihale alan yandaşlardan gelen paraları, bütçedışı kurumların kaynaklarını, televizyonlara verilen reklamları bildiklerini ancak bu çalışmaya kamu dışındaki kaynakları koymadıklarını söyleyen Erdoğdu, ‘Hayır’ bütçesiyle kendi nafakalarının karşılaştırılması anlamında bin kat fark olduğunu kaydetti. Erdoğdu, “Yer gök ‘Evet’ti, kamu spotları bile ‘Evet’e çalıştı” dedi.

Bütçedeki imkanların alışılagelmiş, yerleşmiş bütçe imkanları dışında kullanılamaycağına dikkat çeken Erdoğdu şunları kaydetti: “Ödenekler öne çekilemez. Yoksullara transferler, öğrenci paraları, ek ders ücretleri, yiyecek, içecek, giyecek yardımı gibi geniş halk kitlelerinin tercihini değiştirebilecek yıl içinde kullanılması gereken ödeneklerin hepsinin referanduma çekilerek, bir tür referandum kampanyasına çevrilmesi, büyük bir adaletsizliktir, bütçenin ilkelerine, seçim yarışına aykırıdır. Hepimizin vergisi bir tarafa tahsis edildi. Bizim harcadığımız her 1 TL’ye karşılık onlar bin TL harcadı. Bin katı bütçemizi kullanmalarına rağmen, bu mağduriyet içinde dahi referandumu kazandık.”