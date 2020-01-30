CHP'den Erdoğan'a: ''Paşa paşa hesap vereceksin Erdoğan''

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık para transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altay, “Kızılay’ın böyle bir hırsızlığı dahil olması vahim. Devletin parasını bağış yapmak suretiyle kendine prim sağlıyor. Devletin parasını yetkisiz kullanma cüretini gösteriyor Kızılay’ın vergi kaçakçılığına aracılık etmesinde hile olduğu çok açıktır” dedi.

'KIZILAY YÖNETİMİ İSTİFA ETMELİDİR'

Altay, "Bu Allah'tan korkmamak, kuldan utanmamaktır. Bu durum Türkiye'yi şok etmiştir. Kamuoyunun zararına çalışan yaftasını tabelasına çıkmıştır. Kızılay'ın başına bu kadroların geçmesi için baskıyı uygularsanız böyle tatsız bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Bu Kızılay Başkanı'nın ilk vukuatı değildir. Kızılay müdahale edilmesi gereken bir yerdir. Kızılay'ın yönetimi ile birlikte istifa etmelidir.

‘ERDOĞAN PAŞA PAŞA HESAP VERECEK’

Kızılay Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kerem Kınık'ın değildir. Kızılay'ın daha fazla kirlenmesine CHP'nin rızası yoktur. Yeni Deniz Feneri oluşumlarını izin vermeyiz. Paşa paşa hesap vereceksin Erdoğan" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışa ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Kınık, “Başkent Gaz Kızılay’ın daimi bağışçılarından biri, neredeyse bütün bağışlarını bizim üzerimizden yapıyor. Bu protokolün daha önce başka örnekleri oldu. Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır. Vergi kaçırmak farklıdır, vergiden kaçınmak farklıdır. Devlet yasal olarak size bir imtiyaz vermiş, mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz diyor devlet” demişti.

