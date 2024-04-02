CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi

Hatay’da kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlayan CHP sonuçlara itirazda bulundu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlamıştı. Seçimi 4 bin oydan az sayıda farkla geride tamamlayan CHP, sonuçlara itiraz etmek için İl Seçim Kurulu’na geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, milletvekilleri ve partililerinin katılımıyla itiraz öncesi bina önünde basın açıklaması yapıldı.





Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, seçmenin iradesinin önemine değinerek, “CHP olarak Türkiye’de seçim zaferi yaşadık. Hatay’da arada az bir fark var. Biz yaptığımız itiraz neticesinde Hatay’da bu seçim zaferini taçlandıracağımızı düşünüyoruz. Burada genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz var. Biz tam anlamıyla örgüt olarak buradayız. Seçmenin iradesinin tecelli ettiği yer sandık. Bu sandık bizim için daha önemli çünkü burada var oluş mücadelesi veren bir yandan hayatını idame ettirmeye çalışan, çadırlarda ve konteynerlerde yaşayan insanlar oy kullandı. Tüm seçmenlerin iradesi önemli elbette ama Hatay seçmeninin iradesi bizim için çok daha önemli. O yüzden Hatay’daki seçmen iradesinin sonuca yansıması açısından üstümüze düşen vazifeyi yapmaya geldik. Sandık görevlisi arkadaşlarımız üzerlerine düşen görevleri yerlerine getirdiler, elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Tüm hukuki müracaatlarımızı burada il ve ilçe seçim kurularına yağacağız. Yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Süreç sonlanıncaya kadar burada kalmaya devam edeceğiz” dedi.



CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, seçimi kazanacaklarına inandıklarını belirterek, “Bugün buraya verdiğimiz oylara sahip çıkmak için geldik. Her yerden bize destek vermek için telefonla, gerekse yanımızda bulunan Hatay halkına ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesine teşekkür ediyorum. Avukatlarımız burada, genel merkezden avukatlarımız geldi ve onlar çalışıyorlar. 1 oy, 1 oy olarak bugün hepimiz Hatay’ın iradesine sahip çıkmak için adliyeye geldik. Hatalı olduğunu düşündüğümüz ve tespit ettiğimiz dilekçelerimizi verdik. İtirazlarımızı verdik. Biz bu seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Birçok noktada sorunlu olan noktalarda sıkıntılı olan evrakları teslim etti. Diğer ilçelerde itirazlarımız devam edecek. Hatay halkının iradesini sonuna kadar koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, Hatay halkının seçim iradesini kesinlikle gasp ettirmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Seçim sonuçlarına ilişkin itirazımızı, 2 Nisan saat 10.00'da Antakya İlçe Seçim Kuruluna, daha sonra diğer ilçe seçim kurullarına yapacağız. Hukukçularımız dün geceden itibaren, seçimlere ilişkin ıslak imzalar, oy sayım cetvelleri, oy sonuç tutanakları ile YSK verilerine dair birçok konu üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hatay halkının sandık iradesi tam olarak tecelli edene kadar mücadelemiz sürecek. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız. Tüm süreçte yanımızda olan Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Gökçe Göken ve Murat Bakan, milletvekillerimiz Nurhayat Ataca Kayış, Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara ile geçmiş dönem milletvekillerimiz Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir, İl Başkanımız Sayın Hakan Tiryaki ve parti örgütümüze, hemşehrilerime, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız. Bundan sonraki her aşamada sizleri bilgilendireceğiz. Saygı ve sevgilerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ'DE FARK YÜZDE 1'DEN AZ

Kırklareli'de de seçimi kazanan MHP'li Derya Bulut ile rakibi Mehmet Siyam Kesimoğlu arasındaki fark yüzde 1'den az.

403 oy farkla seçimi kaybeden CHP'li Kesimoğlu, 1924 oyun geçersiz sayıldığını belirtti. İtiraz edeceklerini söyledi.

SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre ilgili kurulların, itirazları 2 gün için karara bağlaması şart.

Karar başvurucuyu tatmin etmezse İl Seçim Kurulu'na itiraz hakkı da var.

5 Nisan günü saat 17'ye kadar yapılabilecek başvurular, İl Seçim kurulu tarafından 7 Nisan'a kadar karara bağlanmış olacak.

Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreciyse 10 Nisan'da başlayacak.

3 gün içinde açıklanacak kararın ardından Başvurucuların Olağanüstü itirazları ise 14 Nisan'da alınacak.